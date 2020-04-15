Тбилиси, , 10:23 — REGNUM Грузинские компании, которые уволили своих сотрудников во время кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса, проверят, выплатили ли они все положенные суммы. Об этом 14 апреля на брифинге заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство Report.

«Когда из-за кризиса ты увольняешь человека, у компании появляется обязательство выплачивать этому человеку соответствующую сумму в течение нескольких месяцев», — напомнил глава грузинского правительства.

Он отметил, что пока у властей нет времени заняться этим вопросом, но позже всех работодателей проверят.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический бизнес, который являлся основным для экономики Грузии, столкнулся с серьезными трудностями из-за распространения коронавируса. Многие предприятия туристической отрасли и смежных с ней секторов экономики стали увольнять сотрудников.

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