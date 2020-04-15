Ташкент, , 10:16 — REGNUM В Узбекистане имеются большие резервы как для полного обеспечения внутреннего спроса, так и для наращивания экспорта, независимо от того, на сколько продлится пандемия и карантин, потребность населения в продуктах питания не снизится. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и посвященного по вопросам дальнейшего развития отраслей сельского хозяйства.

На совещании президент поставил задачу двукратного увеличения объемов заготовки продукции в плодоовощеводстве и животноводстве.

Локомотивом в этом направлении должны выступить 55 районов, специализированных на плодоовощеводстве, 86 кластеров и 125 кооперативов. Мирзиёевым указано на необходимость эффективного использования каждой пяди садов и виноградников, в том числе пространства между рядами, повторных площадей, достичь получения 2−3 урожаев.

В этой вязи, Министерство сельского хозяйства, Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства и Агентство по развитию виноградарства и виноделия определены ответственными за организацию посадки овощных, бахчевых и других видов культур.

Министерству внутренних дел поручено обеспечить беспрепятственное движение автотранспорта, задействованного в сельском хозяйстве и на производстве, следуя правилам карантина.

Отмечалось, что для увеличения объемов заготовки необходимо полное освоение в нынешнем году 124 тысяч гектаров выведенных из оборота земель.