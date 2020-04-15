Нур-Султан, , 10:14 — REGNUM Отсрочки по займам в Казахстане предоставили для 1,35 млн жителей республики, сообщили 15 апреля в пресс-службе агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Заявки на предоставление отсрочки отправили 1,5 млн заемщиков, в том числе 12 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявки одобрили также для 9822 предпринимателей и субъектов бизнеса. Остальные случаи находятся на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля министр руда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заявил, что социальные пособия в связи с режимом ЧП получили 1,78 млн человек.

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