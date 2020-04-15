Москва, , 10:14 — REGNUM Котировки черного золота не смогли удержать позиции и отстоять отметку $32 за баррель. В итоге цены вернулись под отметку $30 на торгах 14 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 15 апреля, в ходе утренних торгов нефть марки Brent передвинула почти двухнедельные минимумы до $29,25 и в случае сохранения понижательного давления рискует утратить уровень $29.

Возобновление продаж на рынке нефти и в сегменте рисковых активов в целом спровоцировали мрачные пророчества МВФ, по оценкам которого в 2020—2021 годах спад экономики может оказаться самым глубоким со времен 1930-х годов.

В 2020 году фонд прогнозирует сокращение мирового ВВП на 3% и не исключает второй волны пандемии коронавируса. Очевидно, что в такой экономической обстановке рассчитывать на восстановление спроса не приходится. Другими словами, прогнозы МВФ лишь подтвердили опасения инвесторов, которые и без того без особого энтузиазма отреагировали на воскресную сделку ОПЕК+.

Негатива добавил отчет API, который отразил рост запасов сырой нефти в Штатах на 13 млн баррелей после скачка на 15 млн неделей ранее. Запасы бензина и дистиллятов тоже увеличились в условиях дальнейшего падения спроса из-за ограничительных мер, введенных из-за эпидемии.

Учитывая общий негативный настрой, который вернулся на мировые финансовые площадки, в ближайшее время Brent будет оставаться во власти продавцов.

Даже если цены воздержатся от более глубокой просадки и попытаются вернуться к росту, Brent будет продаваться на попытках восстановления до тех пор, пока не появятся признаки оживления спроса, чего на данном этапе не предвидится», — пояснил эксперт.

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