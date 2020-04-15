Ташкент, , 10:12 — REGNUM В Узбекистане в настоящее время 25−30 процентов семян ввозится из-за рубежа, остальная часть заготавливается дехканами. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и посвященного по вопросам дальнейшего развития отраслей сельского хозяйства.

«Если в Китае из зернобобовых культур получают 30−40 центнеров урожая, то в Узбекистане этот показатель не превышает 20 центнеров, а в некоторых регионах составляет и того меньше — 7−8 центнеров», говорилось на совещании.

Президентом указано, что в условиях пандемии недопустимы перебои в снабжении семенами.

Отмечалось, что ежегодно в республику импортируется около 300 тысяч тонн картофеля, в том числе 10−15 тысяч тонн семенного. В связи с этим Кургантепинский, Бахмальский, Зааминский, Шахрисабзский, Китабский, Янгикурганский, Булунгурский, Бостанлыкский районы будут специализированы на заготовку семенного картофеля.

«До посадки культур осталось мало времени. Если не завершим эту работу в десятидневный срок, потом будет поздно. Не будет средств, не будет и посадок», подчеркнул глава государства.

Отмечалось, что во второй половине апреля можно будет собирать урожай помидоров, огурцов, зелени, а в мае поспеют черешня и абрикос.

«На долю этих товаров приходится 60−70 процентов экспорта», подчеркивалось на совещании.

На совещании ответственным лицам поручено точно рассчитать экспорт плодоовощной продукции в разрезе районов и хозяйств, и в короткий срок решать связанные с этим вопросы, которые могут возникнуть в условиях пандемии.