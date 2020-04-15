Ярославль, 15 апреля 2020, 10:12 — REGNUM В Ярославской области дороги Тверь — Углич и Углич — Ярославль стали федеральными. Об этом сообщает Центр развития туризма Ярославской области.
Власти обещают, что финансирование содержания этих дорог увеличится. Трасса Ярославль — Углич считается одной из самых аварийных в регионе. Одна из причин этого — плохое состояние дорожного полотна.
В Ярославской области четыре города «Золотого кольца»: Переславль, Ростов, Углич, Ярославль.
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