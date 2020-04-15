Ташкент, , 10:09 — REGNUM В Узбекистане в прошлом году было заготовлено 200 тысяч тонн рыбы, интенсивное рыбоводство налажено лишь в 0,6 проценте искусственных водоемов площадью 38 тысяч гектаров, уровень их продуктивности остается низким. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и посвященного по вопросам дальнейшего развития отраслей сельского хозяйства и увеличения объемов производства продовольственной продукции.

На совещании даны поручения по доведению объема заготовки рыбы до 350 тысяч тонн в текущем году, повышению эффективности использования искусственных водоемов, развитию интенсивного рыбоводства, организации рыбоводческих хозяйств и перерабатывающих предприятий.