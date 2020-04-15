Париж, , 10:08 — REGNUM По оценкам, потребление дорожного топлива во Франции сократилось на четверть в марте месяце из-за введения режима изоляции, сообщает Le Figaro.

«Поставки на французский рынок упали в марте до 3,077 млн кубометров, или на 24,9% по сравнению с мартом 2019 года», — говорится в заявлении французского союза нефтяной промышленности (Ufip).

По данным Ufip, за последние десять дней марта потребление неэтилированного топлива премиум-класса снизилось на 80%, а дизельного топлива — на 75%.

Известно также, что поставки неэтилированного топлива премиум-класса снизились на 21,4%, а дизельного топлива — на 25,9%. Поставки авиационного топлива снизились на 38,7%. С другой стороны, запасы мазута выросли на 68,1%.

«Мы сталкиваемся с историческими цифрами, но мы преследуем нашу цель: обеспечить безопасность поставок для всех наших клиентов, в частности, медицинских работников и работников здравоохранения, а также специалистов по автомобильным перевозкам грузов, которые, как никогда ранее, полагаются на нашу продукцию», — прокомментировал Оливье Гантуа, президент Ufip.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что представит «полный план выхода из изоляции» задолго до 11 мая.

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