Москва, , 10:05 — REGNUM Падение ВВП России в 2020 году может достигнуть 15−16%, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что, по его мнению, в 2020 году ВВП РФ может упасть на 5%. Как полагает Хазин, это преуменьшение.

«Дело в том, что точка, с которой мы заходили, была примерно минус 2%. Самый крупный спад за последние семь лет у нас был в 2015 году — на фоне девальвации на 50% было минус 8% ВВП. Сейчас у нас тоже девальвация. Хотя и не такая сильная, конечно же. Но при этом ещё и полное закрытие малого и среднего бизнеса. Люди доходов не получили, никаких послаблений по выплатам кредитов не получили. Будут массовые банкротства, — сказал Хазин. — Поэтому я думаю, что кризис будет сравним с тем, какой был в 2015 году. Я думаю, что мы опустимся как минимум на 6−8% относительно базовой величины минус 2%. По состоянию на сегодня будет минус 8−10%. Если все это продлится ещё месяц, то эта цифра удвоится — будет минус 15−16%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью РБК глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году падение ВВП России может составить 5%.