Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Балтийский завод в Петербурге получил иск от дочерней структуры Кировского завода — ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» — на сумму почти 1 млрд 80 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Исковое заявление было подано накануне, 13 апреля.

При этом ранее уже сам Балтийский завод подавал иск к «Киров-Энергомашу», правда, на более скромную сумму — примерно в 200 млн рублей. Ответчиками значатся также Петербургский тракторный завод и Кировский завод. На первом заседании 13 апреля к делу были привлечены третьи лица — Объединенная судостроительная корпорация и ФГУП Атомного флота. Следующее заседание состоится 16 июля.

Эти требования Балтийского завода связаны с просрочкой поставки паровых турбин для ледокола «Урал». Как сообщал «Коммерсант», «Киров-Энергомаш» с иском не согласен и собирался оспаривать его в суде, кроме того, ответчик утверждает, что от заказчика не было вовремя получено финансирование и составные части турбин.

Добавим, атомные ледоколы проекта 22 220 «Сибирь» и «Урал» заказаны Балтийскому заводу госкорпорацией «Росатом». Они способны работать в арктических условиях и преодолевать лёд толщиной до трёх метров.

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