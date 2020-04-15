Пекин, , 10:03 — REGNUM Дилеры китайского бренда Haima приступят к приёму заказов на модель 7X в мае 2020 года, а первые автомобили передадут покупателям уже в июне текущего года. Об этом сообщает издание NJcar.ru.

Предсерийная модель Haima 7X была показана на международной автомобильной выставке в китайском городе Гуанчжоу осенью 2019 года. Машина создана в стиле концепт-кара VF700. В качестве платформы авто лежит доработанная «тележка» Mazda 323.

Автопроизводители снабдили Haima 7X такой же головной оптикой, что и прототип. Однако радиаторная решётка автомобилю досталась оригинальная. Она имеет шестигранную форму и множество вертикальных секций.

Что же касается задней части кузова 7X, то она имеет двухцветную расцветку, которая придаёт в сочетании с горизонтальными фонарями особый стиль.

Внутри автомобиля есть виртуальная приборная панель и семь посадочных мест, кресла размещены по схеме 2+2+3.

Длина автомобиля — 4 815 мм, а размер колесной базы составляет 2 860 мм.

В движение авто приводит 194-сильная «турбочетверка» рабочим объёмом 1,6 л. Мотор сочетается с 6-скоростной «механикой» и передним приводом.

Напомним, в начале апреля текущего года автокомпания General Motors объявила о начале продаж в КНР рестайлингового автомобиля Chevrolet Monza.

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