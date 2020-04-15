Курган, , 09:56 — REGNUM Глава Курганской области Вадим Шумков в связи с отсутствием в региональном бюджете средств на дополнительную поддержку безработных, решил направить на эти цели часть зарплаты госслужащих правительства региона. Об этом губернатор Зауралья сообщил в своём аккаунте сети Instagram.

«Попросил администрации муниципалитетов поступить так же. Прошу прощения у коллег за то, что физически не успел согласовать это со всеми. Уверен, они меня поймут», — пояснил Вадим Шумков. ⠀

Глава Зауралья отметил, что дал поручение региональному управлению занятости населения и администрациям муниципалитетов сформировать перечень общественных работ для безработных. Таких, как очистка территории, озеленение, благоустройство, общестрой и ремонт.

Департаменту экономики региона дано поручение по всем договорам государственного и муниципального заказа найти возможность привлечения в качестве подрядчиков представителей микробизнеса, потерявших доход.