Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM В Ростовской области возникли трудности с обеспечением лечебных учреждений медицинскими масками и дезинфицирующими средства. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщила министр донского здравоохранения Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

По её словам, исполнители госконтрактов, заключённых до марта 2020 года, отказываются оснащать больницы индивидуальными средствами защиты по старым ценам. И таких случаев в регионе уже несколько. Так, например, в одном из контрактов стоимость одной медицинской маски определена в размере двух рублей, однако на фоне ажиотажа поставщик решил поднять цены.

В настоящее время областная клиническая больница №2, находящаяся в третьей очереди по развёртыванию госпитальной базы в случаев ухудшения ситуации с коронавирусом на Дону, уведомлена о невозможности поставки средств по ранее установленной стоимости. Поставщик просит расторгнуть заключённые контракты на основании форс-мажорных обстоятельств.

Глава донского минздрава уточнила, что подтверждающие документы будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону горбольницу № 20 переоборудуют в госпиталь