Уагадугу, , 09:46 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) утвердил план по обеспечению немедленного облегчения бремени задолженности 19 африканских стран, чтобы дать им возможность направить финансовые ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, план был одобрен на начальный период в шесть месяцев. Среди стран, которые получат помощь МВФ, — Буркина-Фасо, Чад, Центрально-Африканская Республика и Мозамбик.

Другими являются Бенин, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и Того.

Списание долгов и облегчение долгового бремени для африканских стран являются мерами, к которым призывали правозащитники, чтобы дать возможность некоторым из наиболее уязвимых стран региона справиться с усиливающимся влиянием пандемии, передают репортеры.