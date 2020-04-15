Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Шведская компания-производитель автомобилей спортивного класса Koenigsegg Automotive AB приступила в США к приёму заказов на гиперкар Gemera класса Grand Tourer (машина для путешествий). Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Всего будет выпущено 300 экземпляров гиперкара Grand Tourer. Стоимость самой дешёвой комплектации модели составит 1,7 млн долларов (около 125,4 млн рублей).

Снаружи модель окрашена в серый оттенок, а салон выполнен в оранжевом цвете.

Отличительной особенностью Koenigsegg Gemera является весьма длинная для гиперкара колесная база — три метра. Агрегат авто состоит из трехцилиндрового двухлитрового бензинового мотора производительностью 600 «лошадей» (600 Нм) и трёх электромоторов. Общая мощность модели составляет 1700 л. с. (3498 Нм).

До «сотни» гиперкар разгоняется всего за 1,9 секунды. Максимальная его скорость равна 402 км/ч. В электрическом режиме, запас хода машины равен 50 км.

Ранее стало известно, что компания Koenigsegg представила свой самый быстрый автомобиль — гиперкар Jesko в исполнении Absolut, производительностью 1600 «лошадей».

Читайте также: Zenvo представила гиперкар TSR-S