Калуга, , 15:43 — REGNUM В Калужской области 400 предприятий, которые производят продукты питания, в условиях коронавируса продолжают бесперебойный выпуск продукции. Об этом 15 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

На мясокомбинате Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

По данным ведомства, пять крупнейших заводов производят 75% региональной молочной продукции. На предприятиях увеличилось поступление сырого молока на 10%. Увеличилось производство сливочного масла, сыра и творога. Мясокомбинаты также работают без падения объемов реализации. Ежедневно семь хлебокомбинатов региона выпекают 140 тонн изделий, что в основном обеспечивает необходимый объем продукции. В торговых сетях не наблюдается ни падения продаж, ни ажиотажного спроса.

«Мы осуществляем мониторинг работы пищевых предприятий. Отрасль работает ритмично, поставки продовольственных товаров в розничную торговлю осуществляются в запланированных объемах», — заявил глава минсельхоза области Леонид Громов.

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