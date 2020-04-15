Калуга, 15 апреля 2020, 15:43 — REGNUM В Калужской области 400 предприятий, которые производят продукты питания, в условиях коронавируса продолжают бесперебойный выпуск продукции. Об этом 15 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.
По данным ведомства, пять крупнейших заводов производят 75% региональной молочной продукции. На предприятиях увеличилось поступление сырого молока на 10%. Увеличилось производство сливочного масла, сыра и творога. Мясокомбинаты также работают без падения объемов реализации. Ежедневно семь хлебокомбинатов региона выпекают 140 тонн изделий, что в основном обеспечивает необходимый объем продукции. В торговых сетях не наблюдается ни падения продаж, ни ажиотажного спроса.
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