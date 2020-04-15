Москва, , 09:40 — REGNUM Счётная палата России вносит изменения в графики проверок из-за эпидемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

«Прорабатываются изменения в графики проверок, чтобы проводить мероприятия камерально (без выезда инспекторов на объекты)», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что коллегии Счетной палаты сейчас также проходят в режиме видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аудитор Счетной палаты Данил Шилков заявил, что пандемия нового коронавируса негативно повлияла на все отрасли российской экономики, государство должно оказать им адресную помощь.

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