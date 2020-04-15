Ульяновск, , 09:39 — REGNUM В Ульяновской области в число «группы людей», которым окажут государственную поддержку, вошли пожилые граждане. Им предоставят разовую компенсацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Говоря о бюджетной поддержке, глава региона особое внимание уделил социально незащищённым категориям граждан.

«Поддержим людей преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями, имеющими низкий доход. Они смогут получить разовую компенсацию в размере до 5 тыс. рублей на погашение необходимых расходов», — сказал Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за счёт регионального бюджета дополнительно поддержат семьи с детьми, одиноких пожилых граждан, инвалидов. В частности, семьи с детьми получат по 7 тыс. рублей — данные «группы людей», по словам губернатора Сергея Морозова, определены по итогам обработки нескольких десятков тысяч обращений. Губернатор подчеркнул, что «каждая мера будет адресной, органы социальной защиты будут учитывать ситуацию в каждой конкретной семье».

Напомним, в Ульяновской области подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, из них два человека прошли лечение и были выписаны. Кроме того, ещё у 23 жителей предварительно подтверждено инфицирование коронавирусом.

В Ульяновской области действует режим самоизоляции для всех.