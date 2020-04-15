Москва, , 09:27 — REGNUM Китайская компания FAW представит новый кроссовер FAW T77 на авторынке России в последнем квартале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Пока технических подробностей о кроссовере не сообщается. Однако китайский автопроизводитель рассказал о мерах, которые применяются в период эпидемии коронавируса. Например, приобрести автомобиль FAW теперь можно через интернет.

Кроме того, автовладельцам дана отсрочка по прохождению технического осмотра (ТО). По словам директора по продажам и техническому обслуживанию FAW в России Сергея Ворновского, «отсрочка предоставляется не только в тех случаях, когда временной интервал прохождения ТО истекает в период с 1 по 30 апреля 2020 года. Также было принято решение об увеличении периода обращения для проведения регулярного технического обслуживания на 1 000 км. Каждый такой случай будет контролироваться дистрибьютором на всех этапах».

Сообщается также, что до конца апреля были «заморожены» цены на автомобили FAW в России.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года в России было продано на 56% больше машин FAW, чем год назад.

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