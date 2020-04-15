Сеул, , 09:13 — REGNUM В связи с распространением коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз темпов роста мировой экономики, понизив его до минус 3% (-3%), что на 2,9% ниже, чем во время мирового финансового кризиса (2009 год), сообщает KBS.

Известно, что МВФ обновил свой прогноз относительно темпов роста спустя три месяца.

Согласно опубликованным данным, темпы экономического роста США составят минус 5,9% (-5,9%), Японии — минус 5,2% (-5,2%). Однако темпы роста экономики Китая составят 1,2%.

Отмечается, что показатель Южной Кореи сократится до минус 1,2% (-1,2%). Предполагается, что в текущем году в Южной Корее впервые с 1998 года зафиксируют экономический спад.

Специалисты предполагают, что если пандемию удастся взять под контроль во втором квартале года, то рост экономики Южной Кореи в 2021 году составит 3,4%, а мира — 5,8%.