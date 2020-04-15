Новосибирск, , 08:55 — REGNUM Директор Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило Андрей Шило во время онлайн-пресс-конференция в ТАСС рассказал, куда будут потрачены 27,5 млн рублей, которые выделят из бюджета.

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Шило уточнил, что сейчас ждёт распоряжения губернатора о выделении суммы, которая будет передана на содержание животных в апреле.

«27,5 млн рублей состоят из следующих цифр: оплата труда — порядка 10 млн, налоги — около 3,5 млн, корма для животных — около 6 млн, коммунальные расходы (электричество, газоснабжение, водоснабжение) — порядка 2 млн, дополнительные меры по обеспечению безопасности сотрудников и животных — около 500 тыс., охрана, вывоз и утилизация отходов, медикаменты, запчасти — ещё порядка 2 млн», — рассказал Андрей Шило.

Он также отметил, что в зоопарк поступает очень много звонков с предложением помощи.

«Вчера, например, привезли 100 кг бобовых. Люди финансовую помощь оказывают. Кто-то материалами, продуктами питания помогает. — уточнил руководитель зверинца. — Звонят с США, Иркутск, Омск, Томск — спрашивают, как помочь. Много жителей, которые хотят помочь зоопарку. Мы всем очень благодарны».

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