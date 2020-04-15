Санкт-Петербург, , 08:52 — REGNUM В марте 2020 года самым продаваемым новым кроссовером в Санкт-Петербурге стала модель Hyundai Creta. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За месяц дилеры компании реализовали 469 экземпляров кроссоверов Hyundai Creta, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом.

На втором месте по популярности среди кроссоверов у автолюбителей Санкт-Петербурга немецкая модель Volkswagen Tiguan. В марте текущего года его приобрели 417 человек, что на 26% больше, чем в марте прошлого года. Третье место поделили между собой два японских кроссовера — Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4. Они были проданы тиражом по 290 единиц.

Напомним, всего по итогам марта текущего года дилеры реализовали в Санкт-Петербурге 6,1 тыс. машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), что на 36% больше прошлогоднего результата.

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