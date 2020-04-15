Владивосток, , 08:41 — REGNUM Помимо явных негативных последствий от пандемии коронавируса, есть и позитивные моменты. Среди них заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест отметил то, что на систему здравоохранения РФ будет обращенно особое внимание и возможно в ней произойдут существенные сдвиги, а структура формирования ВВП в следующие годы будет с меньшим привкусом нефти.

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«Говоря о социальных последствиях, большинство экспертов отметят негативную составляющую прокатившейся по России болезни COVID-19. Но давайте посмотрим с другой стороны. Прежде всего меня радует, что наконец обратят внимание на состояние российской медицины, обеспечение наших врачей и медицинского персонала. Возможно самоназванные элиты, привыкшие выезжать на лечение за рубеж, придут к мысли о необходимости развитого здравоохранения в России. Полагаю, власти сделают вывод о том, что малый и средний бизнес, особенно за приделами Садового кольца, является значимой частью не только экономического, но и социального ландшафта и будут относиться к нему соответственно.

Уже очевидно, что федеральный центр болезненно перенёс спад цен на углеводороды с одновременным периодом роста заболеваемости. По крайней мере, первые шаги в области перестройки экономики, реиндустриализации страны проявляются, пусть пока только в виде программных документов. И, как знать, в следующие годы структура формирования ВВП будет с меньшим привкусом нефти. Думаю внешнеполитическая повестка и внутренняя политика будут более ориентированы на интересы страны. И, наконец главное, хотелось бы верить, что нация сможет выйти из кризиса более сплочённой и готовой менять страну к лучшему», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Дмитрий Шелест.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Законодательного собрания Оренбургской области Оксана Набатчикова считает, что эпидемия коронавирусной инфекции приведёт к росту безработицы.