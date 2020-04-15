Ульяновск, 15 апреля 2020, 08:38 — REGNUM В Ульяновской области отдельным категориям граждан окажут дополнительную государственную поддержку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
По его словам, по итогам обработки 60 тыс. обращений, поступивших в социальных сетях и на горячих линиях, «определили группы людей, которым нужна наша с вами помощь».
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Морозов также сообщил, что будет оказана помощь многодетным семьям, у которых дети находятся на дистанционном обучении:
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области школьникам из малообеспеченных семей выдали компьютеры и ноутбуки для продолжения учёбы в дистанционном формате. Им передали технику, закупленную в рамках федерального проекта «Современная школа». Всего передано 248 компьютеров. Кроме того, поддержку по приобретению компьютерной техники оказывают меценаты.
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Напомним, в Ульяновской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, из них два человека прошли лечение и были выписаны.