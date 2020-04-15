Ульяновск, , 08:38 — REGNUM В Ульяновской области отдельным категориям граждан окажут дополнительную государственную поддержку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По его словам, по итогам обработки 60 тыс. обращений, поступивших в социальных сетях и на горячих линиях, «определили группы людей, которым нужна наша с вами помощь».

«Больше всего, конечно, страдают с семьи с маленькими детьми, одинокие пожилые люди, инвалиды. Поэтому мы разработали комплекс мер поддержки, прежде всего, для них», — сказал Сергей Морозов, добавив, что 14 апреля подписал «соответствующий указ».

«В дополнение к федеральным мерам, о которых заявил наш президент, мы введём целый ряд собственных мер. Социальную помощь в размере 7 тысяч рублей на ребёнка в возрасте от трех до семи лет смогут получить семьи, у которых есть нереализованный именной капитал «Семья». Такую же единовременную выплату получат семьи, имеющие детей в возрасте от 8 до 16 лет, у которых нет областного маткапитала, но у которых в период пандемии снизился среднедушевой доход до прожиточного минимума», — заявил губернатор.

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Морозов также сообщил, что будет оказана помощь многодетным семьям, у которых дети находятся на дистанционном обучении:

«Если они оказались в трудной ситуации, им будут компенсированы затраты на покупку компьютерной техники».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области школьникам из малообеспеченных семей выдали компьютеры и ноутбуки для продолжения учёбы в дистанционном формате. Им передали технику, закупленную в рамках федерального проекта «Современная школа». Всего передано 248 компьютеров. Кроме того, поддержку по приобретению компьютерной техники оказывают меценаты.

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Напомним, в Ульяновской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, из них два человека прошли лечение и были выписаны.