Москва, , 08:35 — REGNUM В России в целом ряде регионов отмечено снижение цен на бензин. Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, входящего в Минэнерго, в период с 5 по 12 апреля в среднем по стране бензин марки АИ-92 подешевел на 4 копейки — до 43,04 рубля за литр, АИ-95 — на 3 копейки (до 46,1 рубля за литр).

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Отмечается, что средние цены на бензин АИ-92 снизились в восьми округах. Значительнее всего этот вид топлива подешевел в Сибири — на 23 копейки и составил 40,73 рубля за литр. В Уральском округе бензин этой марки подешевел на пять копеек — до 41,84 рубля за литр.

В Дальневосточном округе существенное падение цен в сети АЗС одной из компаний в Республике Саха (Якутия) привело к изменению средней цены в округе — минус пять копеек. Таким образом литр топлива на прошлой неделе стоил 47,89 рубля. В Северо-Кавказском округе средняя цена сократилась на три копейки — до 44,05 рубля за литр, в Приволжском округе снижение также составило три копейки — до 42,26 рубля за литр.

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При этом отмечается, что за период с 5 апреля по 12 апреля летнее дизельное топливо подорожало на 59 копеек — до 46,96 рубля за литр, а зимнее — на 13 копеек (до 48,44 рубля за литр).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 30 марта по 6 апреля снизилась на одну копейку и составила 44,92 рубля. Литр дизельного топлива за этот же период подешевел в среднем ещё на восемь копеек — до 47,91 рубля.

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