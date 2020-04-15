Новосибирск, , 08:30 — REGNUM В апреле 2019 года Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило заработал около 13 млн рублей. Такую цифру во время пресс-конференция в онлайн-формате в «ТАСС» назвал директор зверинца Андрей Шило.

«В этом году, судя по погоде, которая у нас сейчас на улице, какая прогнозируется, я думаю, было бы заработано значительно больше», — отметил Шило.

Он уточнил, что все арендаторы останутся. До снятия карантина арендная плата с них не взимается.

Напомним, что новосибирский зоопарк сейчас закрыт для посещений из-за коронавируса. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министерству финансов и налоговой политики региона финансово поддержать зверинец.

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