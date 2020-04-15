Амстердам, , 08:28 — REGNUM Международный валютный фонд прогнозирует на 2020 г. сокращение экономики Нидерландов на 7,5% вследствие коронакризиса. МВФ предполагает, что экономика еврозоны в целом также сократиться на 7,5%. В Южной Европе экономический спад может составить до 10%.

При этом в МВФ рассчитывают на частичное восстановление экономики в 2021 г. Впрочем, речь идёт пока о самых предварительных оценках, которые предполагают нормализацию обстановки вокруг коронавируса во второй половине текущего года.

Если коронакризис продлиться дольше, экономика может сократиться ещё больше. Речь идёт о более тяжёлой рецессии чем в 2008 г.