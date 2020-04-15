Челябинск, , 08:27 — REGNUM В Челябинске бизнесмены получат поддержку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 15% до 7,5% будет снижена ставка единого налога на вменённый доход. Послабление коснётся наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей.

Кроме того, плата за аренду муниципального имущества будет отсрочена на полгода. А малый и средний бизнес освобождён от уплаты транспортного налога. Также есть отсрочки по уплате НДФЛ и НДС.

Разрабатываются и другие меры поддержки бизнеса.