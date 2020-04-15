Амстердам, , 08:25 — REGNUM Учителей в Нидерландах беспокоят вопросы безопасности и здоровья в случае возобновления классного обучения. Это следует из опроса, проведённого главным учительским профсоюзом в Нидерландах AOb среди 5000 школьных учителей.

21 апреля правительство страны должно принять решение о возобновлении классного обучения. Около ¾ учителей несогласны на комбинирование школьного и удалённого обучения. По их мнению, такой вариант трудно реализовать с точки зрения организации, а кроме того, он составит слишком большую нагрузку для учителей.

Кроме того, учителя опасаются возможного заражения. По их мнению, придерживаться указаний о соблюдении расстояния в 1,5 метра в школах крайне сложно. Многие учителя в ходе опроса заявили, что чувствуют себя участниками эксперимента. Они недовольны тем, что вопрос о возобновлении школьного обучения обсуждается в такой момент, когда многое в этом вопросе ещё неясно.