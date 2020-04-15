Москва, , 08:15 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск о банкротстве фонда содействия жилищному строительству и ипотечному кредитованию «Ипотека инвест», который ранее заявлял о возникновении признаков недостаточности своего имущества. Иск пока судом к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 13 апреля 2020 года, но сумма долгов, послужившая основанием для обращения в суд, пока неизвестна.

6 марта 2020 года на странице фонда, размещённой в базе юридически значимых событий, появились два сообщения — о намерении обратиться в суд с иском о признании себя банкротом и о возникновении признаков недостаточности имущества. Среди основных своих кредиторов фонд называет ПАО «Газпром».

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо было учреждено в марте 2007 года Газпромом и ранее называлось «Газпромипотека». С августа 2019 года его возглавляет Михаил Самошкин.

В 2017 году департамент городского имущества города Москвы неудачно пытался взыскать с фонда свыше 21,318 млн рублей долга за аренду участка площадью 9600 кв. м на улице Кастанаевская, который был предоставлен для строительства жилого многоэтажного дома с подземной автостоянкой.