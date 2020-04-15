Владивосток, , 08:14 — REGNUM На Дальнем Востоке замедлились темпы годовой инфляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Банка России.

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Информацию об уровне инфляции опубликовал Центральный Банк России. Из отчёта организации следует, что в марте 2020 года в Дальневосточном федеральном округе годовая инфляция составила 3,3%, тогда как месяцем ранее этот показатель находился на уровне 3,4%.

Если говорить по сегментам рынка, то годовая продовольственная инфляция в ДФО за указанные периоды снизилась с 4,1% в феврале до 3,7% в марте. А вот непродовольственные товары показали рост с 2,7% в феврале до 2,9% в марте. Рынок услуг показал замедление до 3,0% в марте после 3,2% в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты полагают, что угроза падения спроса в России стала страшнее роста инфляции.