Оренбург, , 08:09 — REGNUM Эпидемия коронавирусной инфекции приведёт к росту безработицы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Законодательного собрания Оренбургской области Оксана Набатчикова.

«Мир уже не будет прежним. Пандемия внесла и еще внесет серьезные коррективы в экономику России и мира, которые для нашей страны и бюджетной системы усугубляются падением курса рубля и цен на нефть. Сегодня очевидно, что предприятия вынуждены снижать объемы своей деятельности, резко снизился потребительский спрос, в стране ожидается рост безработицы», — сказала оренбургский депутат.

Она отметила, что в Оренбуржье инициативная группа провела опрос среди бизнес-сообщества, в котором приняли участие более 500 предпринимателей. Половина из опрошенных оценивают себя на грани закрытия, 36% имеют снижение объемов выручки 70%. Наиболее острыми проблемами предприниматели видят проблему оплаты аренды и коммунальных платежей (44%), выплаты заработной платы (29,2%), высоких налогов (12,5%), выплат по кредитам (4,3%). Усугубляется ситуация тем, что более 70% осуществляют предпринимательскую деятельность на арендованных площадях в коммерческой недвижимости, при этом арендодатели не торопятся снижать аренду.

Также несмотря на все рекомендации, на предприятиях людей переводят на режим экономии (снижают выплаты, отправляют в вынужденные отпуска, сокращают и расторгают контракты).

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