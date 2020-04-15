Москва, , 07:51 — REGNUM Шесть российских банков в марте и начале апреля 2020 года скорректировали условия предоставления ипотечных кредитов населению, в частности, повысили минимальный порог первоначального взноса. Об этом 15 апреля сообщает РБК со ссылкой на материалы банков.

Изменения, по информации издания, уже приняты в банке «Открытие» и Совкомбанке, где размер первоначального взноса составляет 20%, условия по четырём программам пересмотрел Росбанк, повысив требования по ссудам на покупку недвижимости. Минимальный порог первоначального взноса повысили в Альфа-банке (до 20%) и Промсвязьбанке (до 15%).

«Повышение ставок — это способ сохранить маржу. А повышение уровня первоначального взноса — способ отсечения менее надежных категорий клиентов», — прокомментировала ситуацию младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

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Добавим, в марте в связи с обвалом рубля и нестабильностью на рынках банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в период с 4 по 10 апреля ставки по кредитам на новостройки выросли до 8,91% (+0,07 п. п.), а на готовое жилье — до 9,09% (+0,08 п. п.).

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