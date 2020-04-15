Самара, , 07:13 — REGNUM Аукцион, в котором могут участвовать только представители малого и среднего бизнеса, объявило ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала — Куйбышевской железной дороги. За реставрацию экспонатов подвижного состава в РЖД готовы заплатить 8,82 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В задачи победителя входит восстановление окрасочного покрытия локомотивов, включая тепловозы, электровозы, дизель-поезда и другие. Все экспонаты базируются в Самаре. Услуги должны быть оказаны до 30 ноября 2020 года.

«Основание для оказания услуг — программа сохранения культурно-исторического наследия ОАО «РЖД» на период до 2021 года, утверждённая распоряжением ОАО «РЖД» от 8 июня 2018 года № 1213/р», — отмечается в техзадании.

Напомним, 15 мая также Минфин РФ планирует выбрать реставраторов для приведения в порядок 32 имеющихся у ведомства фолиантов. На эти цели планируется направить 2,1 млн рублей.