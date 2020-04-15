Новосибирск, , 06:57 — REGNUM Рыбохозяйственные организации Новосибирской области, несмотря на эпидемиологическую обстановку, нарастили объёмы производства, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«Сейчас, в период, когда внешняя и межрегиональная торговля затруднены из-за принимаемых повсеместно мер противодействия распространению коронавируса и сложившейся экономической ситуации, для нас особенно актуально обеспечивать жителей области свежей рыбой, выловленной на водоёмах внутри региона, — подчеркнул Лещенко. — За первые три месяца года выловлено почти 1170 тонн рыбы, это на 44 тонны больше, чем в первом квартале 2019 года».

Основные виды, добываемые на новосибирских водоёмах — сазан, карась и окунь.

Значительная часть рыбы выловлена на озере Чаны — около 839 тонн, и озере Сартлан — 189 тонн.