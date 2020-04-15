Эр-Рияд, , 06:56 — REGNUM Сокращение добычи нефти в мире в ближайшее время может превысить планку в 20 млн баррелей в сутки, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд, 14 апреля сообщает газета Financial Times.

По словам министра, такой прогноз вполне вероятен в случае, если цены на нефть установятся и будут удерживаться на отметке в $35−40 в течение нескольких месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что уменьшение мировой нефтедобычи после нового соглашения ОПЕК+ может достигнуть 20 млн баррелей в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Добыча нефти в США резко сократится в апреле — EIA