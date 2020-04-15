Тюмень, , 06:50 — REGNUM Эксперты в сфере недвижимости прогнозируют, что около 15% риелторов в России могут остаться без дохода на ближайшие несколько месяцев, если не перестроят принципы своей работы. При этом на рынке труда отмечается приток желающих стать специалистом по торговле недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».

За последние несколько недель, когда в России повсеместно стали вводить режим самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией, рынок недвижимости в стране пережил революционные изменения: большинство сделок перешло в онлайн, а некоторые сегменты рынка и вовсе ушли на каникулы до завершения периода турбулентности.

«Сегодня рынок риелторских услуг переживает качественную трансформацию. Не исключено, что в среднем по России порядка 10−15% риелторов полностью прекратят свою деятельность. В основном, это относится к новичкам, занимающимся частной практикой, а также к небольшим агентствам, которые будут работать по старинке, не меняя формат деятельности под реалии текущей ситуации. Для риелторов, которые сотрудничают с крупными компаниями, риск остаться совсем без дохода сведён к минимуму, поскольку крупные фирмы по реализации недвижимости имеют определённую подушку безопасности и запустят программы поддержки риелторов, а также сокращения издержек, в том числе за счёт внедрения дистанционных услуг, онлайн-показов, автоматизации процесса оказания услуг. Крупные компании займутся переориентацией риелторов на те сегменты рынка, где спрос начнёт восстанавливаться быстрее», — поясняет директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

При этом в нескольких регионах России за счёт развития дистанционных сервисов по выбору и покупке недвижимости наметилась положительная тенденция восстановления спроса.

«Недвижимость по большей своей части — это базовая потребность и спрос на неё в любом случае будет сохраняться — вопрос лишь в величине этого показателя. Но на фоне государственной политики в отношении поддержки строительной отрасли и обеспечения доступности жилья для массового потребителя, прогнозы по восстановлению спроса на рынке недвижимости все же оптимистичные. Естественно, что требуется время на адаптацию всем участникам рынка, но считаю, что она не будет долгой», — считает Ильдар Хусаинов.

Что касается сферы риелторских услуг, то здесь эксперт прогнозирует существенный рост конкуренции.

«Потенциальные клиенты становятся более требовательны к оказываемым услугам и сейчас понятие «риелтор» расширяется. Теперь это не просто специалист по подбору объекта недвижимости, помогающий провести сделку, а эксперт во всех смежных областях. Всё больше клиентов заинтересованы в комплексе услуг: от подбора выгодных ипотечных программ и объекта до консультаций по финансовым планам инвестиций, оформления налоговых вычетов и полного сопровождения сделки с гарантией её безопасности», — считает эксперт.

Конкуренция вырастет и за счёт пополнения риелторской сферы новыми кадрами из смежных областей, на которых кризис отразился сильнее всего.

«Практика показывает, что в кризисные периоды в сферу недвижимости приходит самая большая доля будущих топовых риелторов. За последнюю неделю количество желающих стать риелтором выросло на 39%, что вполне естественно в период нестабильной ситуации. Сейчас компания «Этажи» усиливает наш учебный центр для более оперативного обучения и перепрофилирования тех, кто остался без работы и планирует строить карьеру риелтора», — подытожил руководитель федеральной компании недвижимости Ильдар Хусаинов.