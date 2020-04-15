Москва, , 05:31 — REGNUM Сокращение энергопотребления в России в связи с вынужденным простоем предприятий предполагают все три сценария, разработанные в министерстве энергетики РФ, сообщил 15 апреля заместитель главы ведомства Евгений Грабчак в интервью газете «Коммерсант».

"По оптимистичному сценарию снижение потребления в 2020 году составит порядка 3,6% относительно прошлого года», — сказал чиновник.

По его словам, в этом случае влияние распространения коронавируса будет оказывать давление на предприятия весь второй квартал, а затем может начаться восстановление.

В случае пессимистичного и шокового сценария спад энергопотребления может составить 8,2% и 10,1% соответственно. В третьем сценарии энергетики ожидают влияния коронавируса на экономику до конца года.

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