Новосибирск, , 05:19 — REGNUM Будущее мировой экономики с каждой итерацией продления карантинных и самоограничительных мер в различных регионах мира становится всё более туманным, считает доцент кафедры экономики труда и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

«Если в начале коронавирусной эпопеи последствия для глобальной экономики сравнивали с кризисом 2008 года, который при сохранении положительной динамики мирового ВВП (рост около 2%) стал «чёрным», прежде всего для финансового сектора, и привёл к 30-процентным потерям на мировых фондовых рынках. На сегодняшний день экспертные сравнительные конструкции начинают оперировать более апокалиптичными картинами для мирового хозяйства — всё чаще слышатся экспрессии «крупнейший», «тяжелейший», а исторические аналогии всё больше апеллируют к Великой депрессии 30-х годов ХХ века.

В такой обстановке закономерно возникает вопрос касательно перспектив развития российской экономики. Понятно, что упадёт, но принципиальным становится вопрос — на сколько? Сложно дать точную оценку, поскольку негативные последствия пандемии ещё не завершены, но сделать общую прикидку вероятных потерь можно, обратившись к статистике российских экономических потерь во время кризиса 2008 года.

Основные последствия для экономики РФ проявились в 2009 году, в котором российский ВВП просел на 8%. Главным негативным фактором для российской экономики образца 2009 года стало сокращение внешнеэкономической деятельности, где произошло резкое падение экспортных и импортных операций как из-за сокращения спроса на основные экспортные позиции РФ (природные ресурсы), так и по причине резкого падения цен на эти товары на мировом рынке. Соответственно, за десять лет с 2009 года в российской экономике не произошло существенных структурных изменений, наше благополучие по-прежнему зависит от поставок природных ресурсов на внешние рынки, а значит российская экономика не имеет каких-либо потенций противостоять негативным тенденциям глобальной экономики.

Российская экономика в современных условиях — это парусное судно в море мировой экономики, где при малейшем шторме наши паруса обрывает и мы отдаёмся на откуп стихии. Если по итогу пандемия окажется очередным штормом, то 8% — это та цифра, которую можно брать за основу для оценок потерь ВВП РФ в 2020—2021 гг. Однако если мы действительно становимся свидетелями «Идеального экономического шторма», то последствия для нашей национальной хозяйственной галеры будут исчисляться двухзначными цифрами».

Денис Борисов