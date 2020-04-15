Новосибирск, 15 апреля 2020, 05:19 — REGNUM Будущее мировой экономики с каждой итерацией продления карантинных и самоограничительных мер в различных регионах мира становится всё более туманным, считает доцент кафедры экономики труда и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.
«Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)»
Будущее экономики всё более туманно и цифры зависят от «шторма» — эксперт
«Если в начале коронавирусной эпопеи последствия для глобальной экономики сравнивали с кризисом 2008 года, который при сохранении положительной динамики мирового ВВП (рост около 2%) стал «чёрным», прежде всего для финансового сектора, и привёл к 30-процентным потерям на мировых фондовых рынках. На сегодняшний день экспертные сравнительные конструкции начинают оперировать более апокалиптичными картинами для мирового хозяйства — всё чаще слышатся экспрессии «крупнейший», «тяжелейший», а исторические аналогии всё больше апеллируют к Великой депрессии 30-х годов ХХ века.
В такой обстановке закономерно возникает вопрос касательно перспектив развития российской экономики. Понятно, что упадёт, но принципиальным становится вопрос — на сколько? Сложно дать точную оценку, поскольку негативные последствия пандемии ещё не завершены, но сделать общую прикидку вероятных потерь можно, обратившись к статистике российских экономических потерь во время кризиса 2008 года.
Основные последствия для экономики РФ проявились в 2009 году, в котором российский ВВП просел на 8%. Главным негативным фактором для российской экономики образца 2009 года стало сокращение внешнеэкономической деятельности, где произошло резкое падение экспортных и импортных операций как из-за сокращения спроса на основные экспортные позиции РФ (природные ресурсы), так и по причине резкого падения цен на эти товары на мировом рынке. Соответственно, за десять лет с 2009 года в российской экономике не произошло существенных структурных изменений, наше благополучие по-прежнему зависит от поставок природных ресурсов на внешние рынки, а значит российская экономика не имеет каких-либо потенций противостоять негативным тенденциям глобальной экономики.
Российская экономика в современных условиях — это парусное судно в море мировой экономики, где при малейшем шторме наши паруса обрывает и мы отдаёмся на откуп стихии. Если по итогу пандемия окажется очередным штормом, то 8% — это та цифра, которую можно брать за основу для оценок потерь ВВП РФ в 2020—2021 гг. Однако если мы действительно становимся свидетелями «Идеального экономического шторма», то последствия для нашей национальной хозяйственной галеры будут исчисляться двухзначными цифрами».
Очевидно, что эпидемия коронавируса будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. Ожидается снижение показателей ВВП в текущем году. Остаются открытыми вопросы: какие отрасли и уровни экономии России пострадают от борьбы с коронавирусом прежде всего, что будет со средним и мелким предпринимательством? Каковы главные социальные последствия борьбы с эпидемией будут в России? Какие меры нужно принять уже сейчас, чтобы избежать тяжелых социально-экономических последствий для страны?