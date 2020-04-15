Якутск, , 05:20 — REGNUM Введение продуктовых карточек в России может вернуть времена СССР, когда даже непьющий и некурящий отоваривался спиртным и сигаретами, дабы не пропадали талоны, предположил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Инициатива с продуктовыми карточками, считаю, идёт не от от заботы о людях. Прежде всего, это возможность сесть на госзаказ и возможность создать искусственный дефицит, при котором люди будут каждый день отовариваться по карточкам, чтобы банально они не пропали. Это будет похоже на времена конца СССР, когда, будучи некурящим, непьющим, человек всё равно брал сигареты, вино и другую алкогольную продукцию, так как дефицит и не пропадать же положенному», — сказал Андрей Данилов.

По мнению эксперта, если бизнес, предприниматели хотят взять такой почин, то пусть предложат государству, во исполнение послания президента к Федеральному Собранию, полностью взять питание школьников на себя и обеспечить госконтрактами-госзаказами предпринимателей на условиях тендера в соответствии с федеральным законодательством.

«Также государство может обеспечить бесплатный проезд всем школьникам младших и средних классов. Поддержит тем самым перевозчиков и семьи с детьми, избавив их от транспортных расходов», — предложил политолог.

Данилов акцентировал, что стоит пересмотреть долю госсектора экономики.

«Так как в условиях кризиса рыночная экономика неэффективно справляется со столь массовыми явлениями как эпидемии, пандемии, войны и прочие вызовы времени, государство в кризисной ситуации должно брать руководящую и организующую роль на себя. Бизнес же и предприниматели заботятся о своих доходах и выплатах компенсаций. Да, конечно, среди них есть и меценаты, но если не будет доходов, то не будет и излишков, которые можно вернуть людям в качестве «социальной ответственности», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели РФ призвали российские власти вернуться к реализации ранее замороженного проекта Минпромторга, в рамках которого наименее обеспеченным слоям населения предлагалось выдавать продуктовые карточки.