Нижний Новгород, , 03:42 — REGNUM В Нижнем Новгороде в период пандемии пытаются за долги обанкротить муниципальную компанию, специализирующуюся на уборке и содержании дорог. Банкротный иск к муниципальному предприятию «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» в арбитраж Нижегородской области подал индивидуальный предприниматель, но он пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от Алексея Федулова поступило 9 апреля 2020 года. Сумма претензий составляет 2 369 707,2 рубля.

В марте 2020 года гражданские иски к горпредприятию подавало также АО «Промэкспорт», перед которым были долги по договору поставки масел и смазочных материалов для спецтехники от 2016 года.

По данным ЕГРЮЛ, муниципальная компания создана в декабре 2002 года, а с августа 2019 года её возглавляет Евгения Дронова. Компания была поставщиком в 56 госконтрактах на сумму 3,895 млрд рублей и заказчиком почти по 40 — на сумму более 978 млн рублей. Среди контрактов, которые исполняло предприятие, — работы по содержанию автомобильных дорог и элементов обустройства в разных районах города, услуги по эксплуатации автомагистралей. Один из последних контрактов был подписан с администрацией Автозаводского района на сумму 259 млн рублей в ноябре 2019 года.