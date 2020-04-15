Казань, , 03:23 — REGNUM В арбитраж Татарии за сутки от республиканского министерства образования и науки к разным коммерческим компаниям поступило сразу четыре иска о взыскании долгов, в том числе неустойки за исполнение государственного контракта. Суммы долгов небольшие и дела планируется рассмотреть по упрощенной схеме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все четыре иска поданы 10 апреля 2020 года. По двум делам ответчиком выступает казанское ООО «Открытый урок», созданное в 2013 году для неспециализированной торговли. Компания за эти годы выступила поставщиком в 225 государственных контрактах на сумму более 694,344 млн рублей. По одному иску третьим лицом выступает Алексеевский аграрный колледж и сумма претензий чуть более 2 тыс. рублей, по второму делу третьим лицом является Казанский политехнический колледж и сумма более 11,2 тыс. рублей.

Третий иск в этот день был подан к ярославскому ООО «ИПЦ «Профкабинет», с которым министерство связывает контракт на поставку планшета «Разъединитель наружной установки», двух лабораторных стендов и типового комплекта учебного оборудования «Проектирование и монтаж комплексных систем освещения» для Сабинского аграрного колледжа. Ведомство требует взыскать с ответчика 9 тыс. рублей «в качестве неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 06.09.2018 года №2018.45 479».

Четвёртый иск минобрнауки РТ подало в тот же день к казанскому ООО «Компания Киль-Волга» на сумму 2,4 тыс. рублей. Третьим лицом в деле проходит Нурлатский аграрный техникум и, вероятно, речь снова идёт о госконтракте.