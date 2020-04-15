Москва, , 02:53 — REGNUM Бывшие топ-менеджеры обанкроченного банка «Западный», чьё имущество было арестовано в рамках обеспечительных мер, пытаются отменить арест. Апелляционные жалобы Девятый арбитражный апелляционный суд планирует рассмотреть 28 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К субсидиарной ответственности госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» потребовала привлечь группу бывших руководителей ещё в 2018 году, но решения отменялись, принимались повторно и снова обжаловались. На сегодня по требованию конкурсного кредитора суд наложил аресты на имущество четырёх фигурантов спора — Ольги Тимохиной из Саратова на сумму 700 млн рулей, Ларисы Поповой из Москвы на сумму свыше 5,128 млрд рублей, Екатерины Лащеновой из Москвы на сумму свыше 2,571 млрд рублей и Александра Григорьева из Новгородской области на сумму более 10,119 млрд рублей.

Попова и Лащенова входили в состав правления банка.

С вердиктом суда ответчики не согласились и пытаются его оспорить, требуя снять аресты.

Напомним, банк, созданный в Москве в декабре 1993 года, лишился лицензии 21 апреля 2014 года, находясь по размеру активов на 142-м месте в России. Среди оснований отзыва не только нарушения профильного законодательства, но и рискованная кредитная политика, которая привела к размещению средств в низкокачественные активы. Собственный капитал банка был в итоге утрачен.

На начало марта 2020 года у «Западного» установлены долги перед 9 809 кредиторами на общую сумму 24,671 млрд рублей.