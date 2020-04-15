Тюмень, , 02:09 — REGNUM В Тюменской области региональный департамент здравоохранения и ГАУЗ «Медицинский город» только на закупку медицинских масок и респираторов тратит 15,6 млн рублей. Условия тендеров опубликованы на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент здравоохранения закупает 40 тысяч комплектов медицинских хирургических одноразовых масок по 50 штук в упаковке за 9,3 млн рублей. Итоги аукциона будут подведены 24 апреля. ГАУЗ «Медицинский город» тендеры уже закрыл. В частности, на закупку 10 тысяч масок-респираторов, для защиты человека от всех видов аэрозолей до 50 ПДК был заключён контракт с индивидуальным предпринимателем на 6,3 млн рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области заключил контракт более 400 тысяч рублей с Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора на закупку 200 тест-систем полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавирусной инфекции.