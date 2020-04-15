Лос-Анджелес, США, , 02:07 — REGNUM Рекордный рост стоимости акций американской корпорации Amazon привел к увеличению на $6 млрд состояния ее руководителя, самого богатого на планете человека Джеффа Безоса, 14 апреля сообщает журнал Forbes.

Причем капитал указанный рост произошел всего за один день. Теперь капитал Безоса составляет $138 млрд. Состояние его бывшей жены Маккензи Безос также увеличилось — на $2,2 млрд и в настоящее время достигло $44,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что Джефф Безос всего за 15 минут заработал $13 млрд за счет роста стоимости акций компании Amazon.

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