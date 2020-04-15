Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Американская корпорация General Motors намерена произвести 1,5 млн медицинских масок в течение месяца на своем заводе в Мексике, сообщает пресс-служба компании.

В общей сложности GM планирует произвести 9 млн масок за шесть месяцев. Часть этих средств защиты будет отдана мексиканским больницам, другие выдадут сотрудникам корпорации, работающим в Мексике. Предполагается, что это поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля американский автопроизводитель General Motors запустил массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего GM намерена произвести 30 тыс. аппаратов ИВЛ к концу лета. Первая партия оборудования будет поставлена минздраву США уже в апреле.

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