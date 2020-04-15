Тирана, , 08:29 — REGNUM Министр по разрешению ситуации с коронавирусом в Албании Арбен Ахметай 14 апреля заявил, что в период с 1 марта по 10 апреля 40 тысяч жителей страны лишились работы в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство ATA, 14 апреля премьер-министр страны Эди Рама представил второй пакет мер по поддержке населения, в соответствии с которым с 20 апреля 176 тысяч граждан страны будут ежемесячно получать дополнительные выплаты в размере 40 тысячи албанских лек (примерно 25,5 тысяч рублей), в том числе 10 тысяч работников сферы туризма.

Дополнительные выплаты будут получать работники предприятий, закрытых или приостановивших работу из-за коронавируса, в том числе и мелких.

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