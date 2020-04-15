Тирана, , 08:37 — REGNUM Правительство Греции 14 апреля обратилось к Албании с предложением о заключении соглашения об открытии границ между Албанией и Грецией для выезда албанцев на сезонные работы в страну.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр сельского хозяйства Греции Макис Воридхис выразил беспокойство в связи с тем, что закрытие границ между Албанией и Грецией в связи с коронавирусом приведет к снижению объема сбора фруктов и овощей, что будет способствовать экономическому спаду в стране.

Особенно чувствительной нехватка рабочих рук из Албании в стране станет в мае.

Министр предложил позволить албанцам работать в сельском хозяйстве после проведения обследования на коронавирус и нескольких дней карантина.

Ежегодно в Грецию приезжает свыше 50 тысяч сезонных рабочих, большая часть которых — албанцы.

В апреле ФРГ заявила о разрешении въезда в страну для сезонных рабочих для сбора овощей и фруктов — 40 тысяч человек смогут въехать в страну в апреле и ещё столько же в мае.

Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом разрешить въезд сезонных работников в страну, несмотря на закрытие границ в связи с угрозой распространения коронавируса.

В настоящий момент границы Албании закрыты для въезда и выезда. Пересечение границы позволено лишь грузовым транспортным средствам.

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