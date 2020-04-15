Рига, , 00:15 — REGNUM Данные Комиссии по рынкам финансов и капиталу (FKTK) свидетельствуют о резком росте в сегменте пенсионного страхования жизни. В 2019 году объём подписанных на эту услугу страховых премий вырос на 62,4% и составил 40,987 млн евро, пишет портал tvnet.lv.

Увеличились и выплаты страховщиков. В 2019 было по пенсионному страхованию жизни было выплачено 9,806 млн евро, что на 89% больше, чем годом ранее.

Пенсионное страхование жизни — часть накопительной части пенсии в Латвии. Желающие получать её должны сделать соответствующее заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA) — с кем из имеющих лицензию страховщиков они заключат договор об этом.