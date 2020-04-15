Рига, , 00:14 — REGNUM Международный Валютный Фонд (МВФ) обновил свои прогнозы по росту ВВП Латвии в связи с пандемией Covid-19, пишет портал diena.lv.

По мнению МВФ, содержащемуся в экономическом обзоре — World Economic Outlook, в следующем году Латвию ожидает самое быстрое снижение ВВП в Прибалтике. Прежний прогноз роста ВВП ЛР в 2020 году на 2,8% изменён. Эксперты МВФ ожидают падение на 8,6% в текущем году и дефляцию на уровне 0,3%. В 2021 МВФ прогнозирует такой же стремительный, почти зеркальный падению, рост на 8,3% инфляцию в 3%. Безработица в стране в конце года составит 8%. Дефицит платёжного баланса составит в конце года 2,2% от ВВП, в 2021 году — 1,5%

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.